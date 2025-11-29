Fußball-Bundesliga: Später Bayern-Sieg gegen St. Pauli - Drama in Berlin

Zwei Tore in der Nachspielzeit retten den Bayern gegen St. Pauli den Sieg – und in Berlin dreht der 1. FC Heidenheim das Spiel in letzter Sekunde. Auch Köln jubelt in Bremen spät.
Berlin - Der FC Bayern München hat mit einem Last-Minute-Sieg in der Bundesliga auf die erste Saison-Niederlage beim FC Arsenal reagiert. Drei Tage nach dem 1:3 in der Champions League gewann der Fußball-Rekordmeister am zwölften Spieltag gegen den FC St. Pauli durch zwei Tore in der Nachspielzeit mit 3:1 (1:1). Durch den Heimsieg bauten die Münchner ihren Vorsprung in der Tabelle auf acht Punkte aus.