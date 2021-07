17 Roberto Massimo (li.) und Waldemar Anton im neuen Auswärtstrikot. Foto: VfB

Nach dem Heimtrikot hat der VfB Stuttgart nun auch das Geheimnis um seinen Auswärtsdress für die kommende Saison gelüftet.

Stuttgart - Umgangssprachlich sind sie bei vielen Fans ja immer noch „die Roten“, die Kicker des VfB Stuttgart. In der kommenden Spielzeit werden sie ihrem Beinamen auch wieder gerecht, zumindest in der Fremde. Denn auswärts treten die Stuttgarter künftig nach einer Saison in Schwarz wieder ganz in Rot an. Am Donnerstag hat der Club das Geheimnis um seinen neuen Auswärtsdress von Ausrüster Jako gelüftet. Rote Stutzen, rote Hose, rotes Trikot – der Look ist einheitlich. Dazu kommt ein in Schwarz gehaltener Brustring und schwarz abgesetzte Ärmel.

Nach dem bereits vorige Woche präsentierten Heimdress – traditionell in Weiß mit schwarz-roten Applikationen – fehlt jetzt nur noch das sogenannte Ausweichtrikot. Vergangene Spielzeit war dies bekanntlich in ungewohntem Olivgrün gehalten. Man darf gespannt sein, welche Überraschung die Designer dieses Mal auf Lager haben.

