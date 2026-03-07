Lange sah es bei RB Leipzig nicht nach dem eingeplanten Sieg gegen Augsburg aus. Doch ein Abwehrspieler der Gäste half am Ende ungewollt mit.
Leipzig - Ein Eigentor in der Nachspielzeit hat RB Leipzig den Sieg gegen den FC Augsburg gerettet und den Sachsen wieder bessere Karten im Kampf um die Champions League beschert. Arthur Chavez (90.+2) beförderte den Ball nach einer Flanke von David Raum ins eigene Netz, Leipzig entschied das Spiel mit 2:1 (0:1) für sich. Damit ist RB zwar weiterhin Fünfter der Fußball-Bundesliga, liegt nun aber punktgleich mit dem viertplatzierten VfB Stuttgart.