Fußball-Bundesliga: Mainz bejubelt Klassenerhalt - Pauli muss richtig zittern

Mainz jubelt am Millerntor: Die Rheinhessen feiern durch den Sieg beim FC St. Pauli den Klassenerhalt in der Bundesliga. Die Hamburger dagegen müssen nach einem schwachen Auftritt weiter bangen.
Hamburg - Pauli-Trainer Alexander Blessin tobte am Rand und wollte noch mehr Nachspielzeit, am Ende jubelte sein Kollege Urs Fischer. Der Schweizer feierte mit dem 1. FSV Mainz 05 die vorzeitige Rettung im Kampf gegen den Abstieg und vergrößerte gleichzeitig Sorgen des FC St. Pauli um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga.