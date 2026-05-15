Fußball-Bundesliga: 40-jähriger Neuer verlängert beim FC Bayern München bis 2027

Manuel Neuer hat weiter Lust auf Fußball. Deutschlands Rekordtorwart verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern. Er geht weiter auf Titeljagd. Kronprinz Jonas Urbig muss sich noch gedulden.
München - Manuel Neuer hat auch mit 40 Jahren noch nicht genug vom Profi-Fußball. Deutschlands Rekordtorhüter verschiebt sein Karriereende weiter nach hinten. Der Kapitän verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München ein weiteres Mal bis Mitte 2027. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister, nachdem sich die Anzeichen für eine weitere Spielzeit des Ausnahmekeepers im Trikot der Bayern zuletzt verdichtet hatten.