Trotz Personalsorgen machen die Münchner den passenden Haken an einen herausragenden ersten Saisonteil. Die Herbstmeisterschaft ist gesichert. Heidenheim überwintert auf einem direkten Abstiegsplatz.
Heidenheim - Harry Kane und die anderen Münchner Profis bedankten sich für die Unterstützung der Fans, für die der Titel nach der vorzeitig gewonnenen Herbstmeisterschaft fest für den FC Bayern reserviert ist. "Deutscher Fußball-Meister FCB", sangen die mitgereisten Anhänger und verabschiedeten die geschlauchten Spieler mit einem warmen Applaus in den Weihnachtsurlaub.