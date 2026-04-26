Fußball-Bundesliga: Pokal-Finalist VfB lässt Punkte gegen Werder liegen

Nach dem Kraftakt unter der Woche reicht es für den VfB nicht zum Sieg gegen Werder. Im Gerangel um die Champions-League-Teilnahme wird ein direktes Duell am kommenden Samstag umso wichtiger.
Stuttgart - Inmitten der Euphorie um den Einzug ins DFB-Pokalfinale hat der VfB Stuttgart im Kampf um die Champions-League-Qualifikation den erhofften Heimsieg verpasst. Gegen Abstiegskandidat Werder Bremen mussten sich die durchrotierten Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß nach einem Rückstand in ihrem 1000. Bundesliga-Heimspiel mit einem 1:1 (0:1) begnügen.