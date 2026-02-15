Fußball-Bundesliga: Pleite in Augsburg – Heidenheims Hoffnung schwindet

Die Fans in Augsburg bekommen schwere Kost geboten. Ein eiskalter Moment reicht den Hausherren zum Sieg. Für die Heidenheimer wird die Rettung vor dem Absturz immer unwahrscheinlicher.
Der FC Augsburg hat den 1. FC Heidenheim in einem schwachen Kellerduell ein großes Stück weiter in Richtung 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Mit einem cool verwandelten Foulelfmeter bescherte Alexis Claude-Maurice (80. Minute) den Fuggerstädtern beim extrem biederen 1:0 (0:0) drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.