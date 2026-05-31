Eintracht Frankfurt holt nach dem Missverständnis mit Albert Riera den Österreicher Adi Hütter für eine zweite Amtszeit zurück.
Mit dem früheren Erfolgstrainer zurück zu alter Stärke: Adi Hütter soll Eintracht Frankfurt nach dem Missverständnis mit Albert Riera wieder in der Bundesliga-Spitzengruppe etablieren und zurück nach Europa führen. Der Österreicher unterschrieb bei den Hessen einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2029 und tritt am 1. Juli seine zweite Amtszeit am Main an. Dies verkündete der Verein am Sonntag, die offizielle Vorstellung des neuen Chefcoaches folgt am Montagmittag.