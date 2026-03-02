Fußball-Bundesliga: Noch keine Entscheidung über Trainer Bauer in Wolfsburg

Darf Daniel Bauer in Wolfsburg weitermachen? Noch haben sich die Bosse anscheinend zu keiner Entscheidung über den Trainer durchgerungen.
Wolfsburg - Die Zukunft von Trainer Daniel Bauer beim VfL Wolfsburg ist weiter ungewiss. Trotz des desaströsen Auftritts der Niedersachsen beim 0:4 in Stuttgart war Bauer am Montag mit der Aufarbeitung der schwachen Leistung beschäftigt und stand beim Training auf dem Platz. Ob der 43-Jährige aber auch am Samstag im Heimspiel gegen den Hamburger SV noch auf der Trainerbank sitzen wird, bleibt fraglich.