Die Entscheidung rückt näher: Manuel Neuer hat auch mit 40 Jahren weiter Lust auf den FC Bayern. Und der Verein will die Konstellation mit dem Kapitän und Youngster Urbig bis 2027 fortführen.
München - Beim FC Bayern München verdichten sich die Anzeichen für eine 16. Fußball-Saison mit Kapitän Manuel Neuer im Tor. Die Entscheidung steht im Saisonendspurt bevor. "Es wird sich nicht mehr endlos ziehen", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Eine Einigung auf ein weiteres Vertragsjahr mit dem 40 Jahre alten Kapitän sei zwar noch nicht fix, betonte Freund ein weiteres Mal: "Aber man spricht natürlich miteinander."