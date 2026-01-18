Fast 40 und dennoch der wohl beste Torwart der Bundesliga. Manuel Neuer zeigt im Topspiel in Leipzig Weltklasse-Reflexe. Über seine Zukunft wird weiter spekuliert.
Leipzig - Die Entscheidung über seine Zukunft steht aus, ein Comeback in der Nationalmannschaft hat er mehrfach ausgeschlossen - wenn Manuel Neuer allerdings weiterhin Weltklasse-Paraden wie bei RB Leipzig zeigt, wird der Torhüter des FC Bayern München beide Themen so schnell nicht los. Dass die Bayern beim Bundesliga-Hit mit 5:1 über Leipzig hinwegfegten, lag auch an Neuers spielentscheidenden Szenen.