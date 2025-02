Fußball-Bundesliga: Nachlässige Bayern zittern noch - BVB siegt in Heidenheim

3 Schiedsrichter Florian Exner war für Durchsagen bei strittigen Entscheidungen mit einem Mikrofon ausgerüstet. Foto: Sven Hoppe/dpa

Tabellenführer FC Bayern fährt einen Sieg ein, ist aber am Ende nachlässig. Der BVB holt vor dem Amtsantritt von Neu-Trainer Kovac drei Punkte. Stuttgart kassiert den nächsten Rückschlag.











Berlin - Spitzenreiter FC Bayern München hat seine Pflichtaufgabe am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga erfüllt, am Ende aber noch kurz zittern müssen. Der deutsche Rekordmeister gewann daheim nach einer 4:0-Führung 4:3 (2:0) gegen Holstein Kiel und baute seinen Vorsprung auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen vorerst auf neun Punkte aus. Der Doublegewinner der Vorsaison spielt erst am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) daheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim.