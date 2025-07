1 Die DFL hat sich zu einer potenziellen Vergrößerung der Bundesliga geäußert. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst

Seit 1965 treten in der Bundesliga genau 18 Mannschaften an. Andere europäische Topligen haben 20 Vereine. Zieht die DFL nach?











Link kopiert



Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat keinerlei Pläne, die Bundesliga in absehbarer Zukunft auf 20 Mannschaften zu vergrößern. Dies sagte Geschäftsführer Steffen Merkel bei einer Medienrunde des Ligaverbands in Frankfurt am Main. „Dazu gibt es keine Gedankenspiele“, sagte Merkel.