Fußball-Bundesliga: Meister-Bayern um Kane schießen sich für Pokalfinale warm

Die Bayern eröffnen ihr Feier-Wochenende mit einem munteren 5:1 gegen Köln. Torschützenkönig Kane trifft gleich dreifach. Das Double soll die Saison nun noch krönen.

München - Vor dem Empfang der Meisterschale und den obligatorischen Bierduschen haben sich die Bayern-Stars um Torschützenkönig Harry Kane für das DFB-Pokalfinale warm geschossen. Das meisterliche 5:1 (3:1) in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln war eine gelungene Einstimmung des Teams von Trainer Vincent Kompany auf das Finale am kommenden Samstag (20.00 Uhr) in Berlin gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart. Dann soll die Saison nach dem 35. Meistertitel mit dem 21. Pokalsieg erfolgreich abgerundet werden.

Ein Dreierpack von Kane per Volleyschuss (10. Minute), Freistoß (13.) und Distanzschuss (69.) sorgte früh für Feierstimmung in der Allianz Arena. Der 32 Jahre alte Engländer wurde auch in seiner dritten Bundesliga-Saison mit 36 Treffern wieder Torschützenkönig; nach 36 und 26 Treffern in den Vorjahren.

Bayern im Pfostenpech - Kölns El Mala ganz cool

Tom Bischof (22.) und der eingewechselte Nicolas Jackson (83.) trafen zum 3:1 und 5:1. Dazu gab es Pfostenschüsse von Jamal Musiala 44.) und Lennart Karl (53.). Die Bayern schraubten ihren Liga-Torrekord auf sagenhafte 122 Treffer.

Die schon vorher geretteten Kölner versuchten ihr Bestes. Sie verkürzten nach einem Ballverlust von Musiala und einem beherzten Konter-Sololauf von Said El Mala zwischenzeitlich zum 1:2 (18.). Der 19 Jahre alte Angreifer blieb am Ende auch vor Bayern-Kapitän Manuel Neuer eiskalt und traf platziert ins lange Eck.

Kompany bot am letzten Spieltag nicht ganz die Elf auf, die in einer Woche als Pokalsieger das 14. Double der Vereinsgeschichte erreichen soll. Die Youngster Bischof und Karl durften ebenso von Anfang an ran wie Leon Goretzka.

Goretzka hat Spaß und genießt sein Abschiedsspiel

"Heute will ich einfach nochmal Spaß haben und genießen", sagte der 31 Jahre alte Nationalspieler, der den Rekordmeister nach acht Jahren vermutlich in Richtung Ausland verlassen wird, vor dem Spiel bei Sky.

Goretzkas Wunsch ging in Erfüllung. Nach 82 Minuten verließ er unter "Leon-Goretzka"-Rufen den Platz. Neben dem herausragenden Kane hängten sich gerade auch Karl und Bischof richtig rein. Der 18-jährige Karl wirbelte auf dem rechten Flügel und bereitete das erste und das dritte Bayern-Tor prächtig vor.

Karl und Bischof empfehlen sich für ein WM-Ticket

Fünf Tage vor der Nominierung des deutschen WM-Kaders durch Bundestrainer Julian Nagelsmann empfahlen sich Karl und Bischof noch einmal eindrucksvoll. Kölns El Mala zeigte sich ebenfalls.

Die Zeit vor dem Anpfiff stand im Zeichen von Abschieden und besonderen Erinnerungen. Die ersten Münchner Champions-League-Sieger um Stefan Effenberg und Oliver Kahn präsentierten sich 25 Jahre nach dem ersten Gewinn der Champions League mit dem silbernen Henkelpott.

Der Bayern-Vorstand verabschiedete die feststehenden Abgänge Leon Goretzka, Raphaël Guerreiro und Nicolas Jackson. "Einige verdiente Spieler werden uns verlassen", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Der letzte Pfiff von Schiri Aytekin

Ein Abschiedsspiel war es auch für Schiedsrichter Deniz Aytekin, der nach seinem 254. Bundesliga-Einsatz seine Karriere beendet. Die Spieler machten es dem 47-Jährigen leicht. Aytekin pfiff souverän, kam ohne Videobeweis aus - und er verdrückte an diesem für ihn emotionalen Tag auch ein paar Tränen.