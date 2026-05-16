Fußball-Bundesliga: Meister-Bayern um Kane schießen sich für Pokalfinale warm

Die Bayern eröffnen ihr Feier-Wochenende mit einem munteren 5:1 gegen Köln. Torschützenkönig Kane trifft gleich dreifach. Das Double soll die Saison nun noch krönen.
München - Vor dem Empfang der Meisterschale und den obligatorischen Bierduschen haben sich die Bayern-Stars um Torschützenkönig Harry Kane für das DFB-Pokalfinale warm geschossen. Das meisterliche 5:1 (3:1) in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln war eine gelungene Einstimmung des Teams von Trainer Vincent Kompany auf das Finale am kommenden Samstag (20.00 Uhr) in Berlin gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart. Dann soll die Saison nach dem 35. Meistertitel mit dem 21. Pokalsieg erfolgreich abgerundet werden.