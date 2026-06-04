Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen trennt sich nach übereinstimmenden Medienberichten von Trainer Kasper Hjulmand und holt stattdessen Carlos Martínez Novell. Der Spanier soll einen Vertrag bis 2028 unterschreiben, wie "Bild" und Sky berichteten.











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Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen trennt sich nach übereinstimmenden Medienberichten von Trainer Kasper Hjulmand und holt stattdessen Carlos Martínez Novell. Der Spanier soll einen Vertrag bis 2028 unterschreiben, wie "Bild" und Sky berichteten.