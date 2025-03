Fußball-Bundesliga: Mainz siegt in Leipzig – BVB feiert nächsten Erfolg

1 Der FSV Mainz 05 hat in Leipzig gewonnen. Foto: AFP/RONNY HARTMANN

Während der 1. FSV Mainz 05 in Leipzig triumphiert, gewinnt Dortmund zum zweiten Mal nacheinander. Derweil kassieren Heidenheim und Bochum bittere Rückschläge im Kampf um den Klassenverbleib.











Borussia Dortmund hat zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele nacheinander in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Der BVB setzte sich am 24. Spieltag mit 2:0 beim abstiegsgefährdeten Aufsteiger FC St. Pauli durch. Damit bestätigte der BVB den leichten Positivtrend unter dem neuen Trainer Niko Kovac nach dem 6:0 in der vergangenen Woche.