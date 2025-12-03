Fußball-Bundesliga: Mainz 05 trennt sich von Trainer Henriksen

Der FSV Mainz 05 und Bo Henriksen gehen drei Tage nach dem Katastrophen-Auftritt beim SC Freiburg getrennte Wege. Das Bundesliga-Schlusslicht setzt zunächst auf eine Interimslösung.
Der FSV Mainz 05 hat auf die sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Bo Henriksen getrennt. Das teilte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga drei Tage nach dem 0:4 beim SC Freiburg mit. Das Training übernehme interimistisch bis zu einer Neubesetzung des Trainerpostens U23-Coach Benjamin Hoffmann, hieß es vom Club.