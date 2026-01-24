Fußball-Bundesliga: Leverkusen schlägt Bremen und feiert ersten Sieg 2026

Leverkusen beendet seine Niederlagenserie und feiert gegen Bremen den ersten Pflichtspielsieg 2026. Werder bleibt indes weiter sieglos und rutscht Richtung Tabellenkeller.
Leverkusen - Bayer Leverkusen hat nach einem missglückten Start den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2026 eingefahren. Nach drei Niederlagen in Folge setzte sich das Team von Trainer Kasper Hjulmand gegen das offensiv sehr harmlose Werder Bremen mit einem schmucklosen 1:0 (1:0) durch. Die Mannschaft von Horst Steffen blieb damit auch im achten Ligaspiel in Folge ohne Sieg und rutschte weiter in Richtung Tabellenkeller ab.