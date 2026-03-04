Fußball Bundesliga: Leverkusen gewinnt Nachholspiel beim HSV

1 Die Leverkusener bejubeln Kofanes Treffer. Foto: IMAGO/Nordphoto/IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke

Bayer Leverkusen steht beim HSV nach drei sieglosen Spielen zuvor unter Druck. Lange tun sich die Gäste schwer. Der Ersatz des verletzten Torjägers Patrik Schick erlöst die Rheinländer.











Bayer 04 Leverkusen hat seine kleine Ergebniskrise überwunden. Der zuletzt in drei Pflichtspielen sieglose Fußball-Bundesligist gewann das Nachholspiel beim Hamburger SV verdient mit 1:0 (0:0). Christian Kofane, der Ersatz für den kurzfristig verletzten Top-Torjäger Patrik Schick, erlöste die Rheinländer nach 73 Minuten mit dem Tor des Abends. Eine Schlussoffensive der Hamburger blieb ohne Ertrag.