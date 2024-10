Fußball-Bundesliga: Leipzig übernimmt Spitze - Leverkusen siegt gegen Frankfurt

3 Leipzigs Lois Openda freut sich über die Tabellenführung. Foto: Torsten Silz/dpa

RB Leipzig siegt in Mainz und übernimmt vorübergehend die Tabellenspitze. Leverkusen, Mönchengladbach und Freiburg feiern Heimsiege - Bochum bleibt weiter sieglos.











Berlin - RB Leipzig übernimmt zumindest vorübergehend die Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga. Durch das 2:0 (2:0) beim FSV Mainz 05 zog die Mannschaft von Trainer Marco Rose in der Tabelle am FC Bayern vorbei. Xavi (20. Minute) und Willi Orban (37.) trafen bereits vor der Pause zum Endstand. Mit einem Heimsieg im Abendspiel gegen den VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky) können die Münchner allerdings wieder an den Sachsen vorbeiziehen.