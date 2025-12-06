Trotz großer Rotation gewinnen die Münchner den Südschlager in Stuttgart - am Ende sogar deutlich. Laimer trifft sehenswert, Kane als Joker gleich dreimal. Für den VfB endet eine starke Heim-Serie.
Stuttgart - Traumtorschütze Konrad Laimer und Edeljoker Harry Kane als Dreierpacker haben dem FC Bayern in der Fußball-Bundesliga die nächsten drei Punkte beschert. Der Rekordmeister gewann den Südschlager beim VfB Stuttgart nach einer umkämpften ersten Halbzeit letztlich doch noch klar mit 5:0 (1:0) und feierte den zwölften Sieg im 13. Liga-Spiel der Saison.