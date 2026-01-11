Die Bayern beginnen das neue Jahr so dominant, wie sie das alte beendet haben. Vincent Kompany bekommt im 50. Ligaspiel als Münchner Coach gegen Wolfsburg ein Torfest geschenkt.
München - Nach dem beeindruckenden Torfest zum Jahresauftakt jubelten die Dauersieger des FC Bayern schon wieder ausgelassen vor ihren Fans - und Vincent Kompany freute sich über ein perfektes Jubiläum als Münchner Trainer. Das 8:1 (2:1) gegen Lieblingsgegner VfL Wolfsburg im 50. Bundesligaspiel unter Kompany war eine erneute Machtdemonstration des souveränen Spitzenreiters, der von seiner Dominanz auch über die Weihnachtspause nichts eingebüßt hat.