Der FC Bayern dominiert die Liga so arg, dass BVB-Coach Kovac schon vor dem Hinrundenende die weiße Fahne hisst. Die Münchner reagieren darauf - mit der Lust auf noch mehr Siege, Tore und Rekorde.
München - Für Trainer Vincent Kompany ändert die frühe Aufgabe von Borussia Dortmunds Coach Niko Kovac im Titelkampf der Fußball-Bundesliga nichts an der Gier des FC Bayern nach noch mehr Siegen, Toren und Rekorden. "Wir wollen in diesem Tunnel leben", sagte Kompany vor dem Abschluss der Hinrunde am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln. "Ich möchte gar nichts herschenken. Das ist eine ganz große Motivation", kündigte der Belgier an.