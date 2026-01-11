Bayern-Youngster Lennart Karl schwärmt bei einem Fanclub-Besuch unbekümmert von Real Madrid. Ein Problem? Nicht für seinen Trainer. Vincent Kompany hat einen ganz eigenen Blick auf den 17-Jährigen.
München - Vincent Kompany hat als Trainer des FC Bayern einen ganz eigenen Blick auf die vieldiskutierte Schwärmerei von Münchens Jungstar Lennart Karl über seinen "Traumverein" Real Madrid. "Für mich ist alles in Ordnung", sagte Kompany vor dem Heimspiel des Tabellenführers in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg.