Fußball-Bundesliga: Köln trotzt Hoffenheim in wildem Schlagabtausch 2:2 ab

Gegen Top-Mannschaften hatte der 1. FC Köln in dieser Saison häufig das Nachsehen. Gegen den Tabellendritten Hoffenheim erkämpft sich der Aufsteiger aber nun einen wertvollen Punkt.
Köln - Der 1. FC Köln hat sich in einem turbulenten Spiel gegen die zuletzt formstarke TSG 1899 Hoffenheim einem Punkt erkämpft. Vor heimischem Publikum hielt die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok die Kraichgauer beim 2:2 (1:1) über weite Strecken gut in Schach und sicherte sich nach zuletzt zwei Niederlagen einen wichtigen Zähler auf der Mission Klassenverbleib. Das Team von Christian Ilzer bleibt trotz Remis weiterhin vorerst Tabellendritter.