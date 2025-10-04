Fußball-Bundesliga: Kein Sieger zwischen BVB und Leipzig – Erfolg für Wagner

Im Verfolger-Duell der Fußball-Bundesliga trennen sich Dortmund und Leipzig 1:1. Augsburgs Negativlauf unter Coach Wagner endet, Leverkusen leidet mit seinem am Kopf verletzten Kapitän.
Borussia Dortmund hat im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga einen Heimsieg verpasst. Der schärfste Verfolger von Tabellenführer FC Bayern München kam gegen den Dritten RB Leipzig nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Leverkusens 2:0 (1:0) gegen Union Berlin überschattete die Kopfverletzung des vorzeitig ausgewechselten Kapitäns Alejandro Grimaldo. Sandro Wagner und der FC Augsburg beendeten ihre Niederlagen-Serie durch ein 3:1 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg. Im Nordduell siegte Werder Bremen 1:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli.