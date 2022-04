19 Auf Instagram und Co. haben die Bundesligavereine unterschiedlich stark mit negativen Kommentaren zu kämpfen. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Nikolas Kokovlis

Das Portal „wettbasis“ hat analysiert, wie häufig die Fußball-Bundesligisten auf Instagram mit negativen Kommentaren zu tun haben. Wir zeigen, wo der VfB Stuttgart im Ranking der 18 Clubs steht.















Link kopiert

Die sozialen Medien sind ein fester Bestandteil der heutigen Zeit, auch für die Vereine der Fußball-Bundesliga sind sie nicht mehr wegzudenken. Neben all den Vorteilen, die Plattformen wie Instagram und Twitter für die Clubs mit sich bringen, sind die sozialen Medien auch immer wieder eine Anlaufstelle für negative Kommentare und Beleidigungen. Gerade in einer Phase, in der es für einen Verein sportlich schlecht läuft, kommt es immer wieder dazu, dass Fans unter den Postings der Clubs ihren Frust ablassen.

Das Portal „wettbasis“ hat analysiert, wie häufig Bundesligavereine in den eigenen Kommentaren beleidigt werden, beziehungsweise wie hoch der Anteil der Schimpfwörter ist. Dafür wurden laut eigenen Angaben fünf bis zwölf Instagram-Postings der Teams aus der aktuellen Saison unter die Lupe genommen. Das Wort, das am häufigsten fiel, war „schlecht“, gefolgt von „peinlich“.

In unserer Bildergalerie sehen Sie, auf welchem Platz der VfB Stuttgart in diesem Ranking landet und welcher Club die Tabelle in dieser unrühmlichen Statistik anführt. Klicken Sie sich durch!