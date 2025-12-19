Fußball-Bundesliga: Kehl kündigt nach Ausraster Geldstrafe für Adeyemi an

1 Karim Adeyemi (re.) war auf dem Platz wieder emotional - und ärgerte sich wenig später über seine Auswechslung. Foto: Bernd Thissen/dpa

Wieder Ärger für Karim Adeyemi: Der BVB-Offensivstar ärgert sich gestenreich über seine Auswechslung. Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Niko Kovac finden nach dem Spiel klare Worte.











Dortmund - Ein Ausraster mit Folgen: Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat eine Geldstrafe für Karim Adeyemi angekündigt. Der Offensivstar hatte sich beim 2:0-Sieg des BVB gegen Borussia Mönchengladbach über seine Auswechslung in der 60. Minute gestenreich aufgeregt. "Über die Szene wird zu reden sein, er wird dafür eine Strafe kriegen", sagte Kehl direkt nach dem Spiel bei "Sky". "Die Reaktion will ich nicht sehen, die will der Trainer nicht sehen, die will keiner sehen." Das gehöre sich nicht, sagte der Sportdirektor, die Spieler müssten es akzeptieren, wenn der Trainer eine Entscheidung treffe. Dann wurde Kehl konkret: "Wir hatten jetzt einige dieser Situationen und wir wollen diese Situationen nicht sehen und deswegen wird er dafür eine Geldstrafe kriegen."