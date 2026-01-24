Der FC Bayern kann in der Bundesliga doch noch verlieren. Die Münchner müssen trotz langer Führung eine schmerzhafte Pleite gegen den FC Augsburg verdauen. Für die Gäste ist ein Debütant entscheidend.
München - Der FC Bayern München hat gegen den FC Augsburg eine ganz böse Überraschung erlebt. Beim Heim-Comeback von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala kassierten die Münchner im Derby gegen widerspenstige Nachbarn aus Schwaben beim 1:2 (1:0) ihre erste Bundesliga-Nniederlage seit dem 2:3 gegen den VfL Bochum am 8. März 2025.