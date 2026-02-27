Im 500. Bundesliga-Spiel feiert der FC Augsburg seinen 150. Sieg. Portugal-Talent Ribeiro trifft zum zweiten Mal nacheinander. Der 1. FC Köln muss den nächsten Dämpfer verkraften.
Augsburg - Bei seinem Bundesliga-Jubiläum hat der FC Augsburg die Abstiegssorgen des 1. FC Köln weiter verschärft. Die Schwaben feierten durch das 2:0 (0:0) in ihrem 500. Spiel in Deutschlands Top-Spielklasse den 150. Sieg. Portugal-Talent Rodrigo Ribeiro sorgte mit einem feinen Hacken-Tor in der 55. Minute für die Führung, Alexis Claude-Maurice (90.+5) traf spät ins leere FC-Tor zum Endstand.