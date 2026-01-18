Sieg in Leverkusen, Dreier gegen die Eintracht - aber nur ein Punkt zum Abschluss der Englischen Woche: Der VfB Stuttgart trennt sich 1:1 von Union Berlin.
Stuttgart - Viele Zweikämpfe, kaum Tempo - und kein Sieger: Der VfB Stuttgart hat durch das 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Union Berlin einen erfolgreichen Abschluss seiner bis dahin so erfolgreichen Englischen Woche verpasst. In einem über weite Strecken zähen Spiel sorgte ein Geniestreich von Nationalspieler Chris Führich für die Führung (59. Minute), die Wooyeong Jeong gegen seine Ex-Kollegen in der Schlussphase noch ausglich (83.).