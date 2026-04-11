54 Jahre hielt der Bundesliga-Torrekord der großen Bayern-Generation. Jetzt hat das aktuelle Team diese Bestmarke geknackt. Gegen St. Pauli fiel das 102. Bayern-Tor dieser Saison.
Zwischen zwei Champions-League-Krachern gegen Real Madrid hat der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga einen 54 Jahre alten Torrekord verbessert. Beim 5:0 (1:0)-Sieg beim FC St. Pauli schoss der deutsche Meister seine Saisontreffer 101 bis 105. Die bisherige Bestmarke aus der Saison 1971/72 hatte bei 101 Toren gelegen.