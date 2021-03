19 Der VfB Stuttgart zeigt sich derzeit auch dank Torjäger Sasa Kalajdzic (Mitte) in sehr guter Form. Vor allem in der 2. Halbzeit trumpft der Aufsteiger auf, wie die Statistik zeigt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart spielt als Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga bislang eine starke Saison. Dabei zeigen die Schwaben vor allem in der zweiten Halbzeit Leistungen, die sogar für mehr reichen würden, wie ein Blick auf die Statistik zeigt.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart steuert aller Voraussicht nach einem entspannten letzten Saisonabschnitt in der Fußball-Bundesliga entgegen. Mit 33 Punkten nach 24 Spieltagen steht der Aufsteiger auf einem beachtlichen 9. Platz.

Dabei wäre sogar noch viel mehr drin. Sogar die Champions League. Also zumindest theoretisch. Denn schaut man sich alleine die Tabelle der 2. Halbzeit in der bisherigen Spielzeit an, liegt der VfB voll auf Kurs Königsklasse. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo hat in diesem Ranking deutlich mehr Punkte als in der realen Tabelle.

Das ist natürlich nur eine kleine Spielerei, aber eine nette. Wer bei diesem speziellen Blick auf die Bundesliga wo stehen würde, können Sie in der Bildergalerie sehen. Viel Spaß beim Durchklicken!