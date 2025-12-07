Schwacher Start, wilder Schluss: Der Hamburger SV siegt im ersten Nordderby seit dem Aufstieg gegen Werder Bremen. Auch nach dem Schlusspfiff bleibt es hitzig.
Hamburg - Das erste Bundesliga-Nordderby seit fast acht Jahren endete fast im Tumult. Weil einige Ersatzspieler des Hamburger SV das 3:2 (1:0) gegen Werder Bremen provokativ vor der Bank des ewigen Rivalen feierten, gingen die Profis beider Clubs auch nach dem Abpfiff noch einmal aufeinander los. Auch HSV-Trainer Merlin Polzin musste dabei helfen, diese Traube wieder aufzulösen.