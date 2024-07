Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit dem zuvor bereits langfristig gebundenen Tim Drexler um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2028 verlängert. Das Abwehrtalent soll zudem ab der kommenden Spielzeit das Trikot mit der Rückennummer vier bei dem Fußball-Bundesligisten tragen, wie der Club mitteilte.

Es sei für „alle bei der TSG überhaupt keine Frage, dass er kurzfristig eine gute und perspektivisch auch eine tragende Rolle in unserem Bundesligateam einnehmen kann“, sagte Geschäftsführer Alexander Rosen. In der vergangenen Spielzeit war Drexler unter Chefcoach Pellegrino Matarazzo in acht Bundesliga-Spielen eingesetzt worden. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für einen jungen Fußballer irgendwo bessere Bedingungen geben kann als bei der TSG“, wurde Drexler in der Mitteilung zitiert.