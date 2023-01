1 Leipzig gegen Bayern ist auch das Duell der Trainer Marco Rose (re.) gegen Julian Nagelsmann. Foto: dpa/Sven Hoppe

Der Pokalsieger RB Leipzig empfängt den Meister FC Bayern. Dieses Topspiel zum Bundesliga-Wiederbeginn gibt es an diesem Freitag im Free-TV zu sehen.















Es ist der Knüller zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga: RB Leipzig (28 Punkte) will den Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München (34 Punkte) halbieren. Dazu muss die Mannschaft von Trainer Marco Rose an diesem Freitag (20.30 Uhr) das Spitzenspiel gegen den Rekordmeister gewinnen. Mit 47 069 Zuschauern wird das Spiel in der Red Bull Arena ausverkauft sein.

Das Spiel ist im Free-TV bei Sat.1 zu sehen. In der ran-App wird auf ran.de zudem ein kostenloser Livestream zur Verfügung gestellt. Dieser startet wie auch die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen bereits um 19 Uhr.

Auch DAZN überträgt

Darüber hinaus wird das Duell zwischen amtierendem Meister und aktuellem DFB-Pokalsieger auch beim privaten, kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Sky hält lediglich die Rechte an den Samstagsspielen der Bundesliga und ist somit nicht in die Übertragung von RB Leipzig gegen FC Bayern involviert.

Übrigens: Auch am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) überträgt der Free-TV-Sender Sat.1 die Partie des FC Bayern gegen den 1. FC Köln. Dies ermöglicht die Kooperation mit dem Pay-TV-Sender Sky. Zum Sublizenz-Vertrag der Seven.One Entertainment Group mit Sky gehören insgesamt vier Live-Spiele in der laufenden und in der nächsten Saison. Zudem hat Sat.1 einen eigenen TV-Vertrag mit der Bundesliga, der drei Erstliga-Spiele pro Saison umfasst.