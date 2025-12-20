Fußball-Bundesliga: Heimstarke Hamburger erarbeiten sich 1:1 gegen Frankfurt

Der HSV bleibt daheim erfolgreich. Beim letzten Spiel des Jahres verpassen es die Frankfurter, in der Tabelle etwas zu klettern. Ein schwerer Zusammenprall lässt das Stadion kurz verstummen.
Hamburg - Aufsteiger Hamburger SV bleibt daheim im Volksparkstadion stark gegen Europapokal-Teams und hat seine Serie ausgebaut. Im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres erarbeiteten sich die Norddeutschen gegen den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt ein 1:1 (1:1) und beendeten das vierte Heimspiel in Folge ohne Niederlage.