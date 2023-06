1 Der Fellbacher Kevin Sessa, 22, reckt die Meisterschale der Zweiten Bundesliga in die Höhe. Erstmals steigt die Mannschaft des 1. FC Heidenheim in die Bundesliga auf. Foto: IMAGO/Langer/IMAGO/H. Langer, H. Langer

Kevin Sessa, 22, schafft mit den Fußballern des 1. FC Heidenheim am finalen Spieltag der Zweiten Bundesliga als Ligaprimus den Sprung nach ganz oben. Es folgen Aufstiegsfeiern, ein Treffen mit seinen Brüdern Dominic und Nicolas auf Mallorca und bald auch eine Grillparty daheim.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mario Marinic, 38, und Dominic Sessa, 29, haben bei der TSG Backnang in der Oberliga schon gemeinsam Fußball gespielt. Bis Ende 2021, bis zum Start seiner Auszeit in Süd- und Mittelamerika, war Dominic Sessa auch noch beim SV Fellbach aktiv. Den Trainer Mario Marinic, seit Sommer 2022 in Fellbach und in der abgelaufenen Saison in der Verbandsliga mit seiner Team auf dem dritten Tabellenplatz gelandet, hat er damit verpasst. Doch die beiden verstehen sich gut, sind oft in Kontakt. „In der nächsten Saison ist Mario mit seinem Team Aufstiegsfavorit“, sagt der 29-Jährige mit argentinischen Wurzeln und lacht.