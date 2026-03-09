Fußball-Bundesliga: Hecking in Wolfsburg mit Vertrag bis Saisonende

Dieter Hecking ist zurück in Wolfsburg. Die Lage ist mehr als «heikel». Dennoch glaubt der Trainer-Routinier an die Rettung.
Wolfsburg - Dieter Hecking hat beim VfL Wolfsburg erst einmal nur einen Vertrag bis zum Saisonende erhalten. Der 61-Jährige soll die Niedersachsen vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Der VW-Club hat als Tabellenvorletzter bereits vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Niedersachsen hatten sich am Sonntag von Trainer Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen getrennt.