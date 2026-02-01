Etliche Pfiffe und Fehlpässe en masse: Trotzdem gewinnt Borussia Dortmund am Ende gegen Heidenheim und rückt näher an die Bayern heran. Serhou Guirassy gelingt ein Doppelpack.
Dortmund - Nach dem glücklichen Sieg gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Heidenheim hat Borussia Dortmund die Jagd auf den FC Bayern München eröffnet. "Es sind sechs Punkte, wir wollen jetzt angreifen. Wir probieren da zu sein. Vielleicht fangen die Bayern jetzt an, nochmal zu überlegen", sagte Nationalspieler Nico Schlotterbeck nach dem 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den Tabellenletzten, der zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung lag.