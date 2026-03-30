Fußball-Bundesliga: Guerreiro verlässt FC Bayern – Vertrag wird nicht verlängert

1 Raphaël Guerreiro verlässt die Bayern. Foto: Harry Langer/dpa/Harry Langer

Weniger Einsätze, auslaufender Vertrag: Für Raphaël Guerreiro endet das Kapitel FC Bayern im Sommer. Sportvorstand Max Eberl äußert sich zum Abschied.











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Raphaël Guerreiro hat beim FC Bayern München keine Zukunft über den Sommer hinaus. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, haben sich beide Seiten darauf verständigt, den nach der Saison auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Der 32 Jahre alte portugiesische Nationalspieler war im Sommer 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund nach München gewechselt.