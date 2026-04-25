Köln spielt stark, doch Leverkusen jubelt: Ein Elfmeter und ein Konter entscheiden das Derby. Trotz zahlreicher Kölner Chancen bleibt der Abstiegskampf für den FC nach der Niederlage spannend.
Köln - Bayer Leverkusen hat seine Chancen auf die Qualifikation für die Champions League gewahrt und einen stark aufspielenden 1. FC Köln im Abstiegskampf vorerst weiter zittern lassen. Drei Tage nach dem Aus im Pokalhalbfinale gegen den FC Bayern München setze sich die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand glücklich mit 2:1 (1:0) im rheinischen Derby durch.