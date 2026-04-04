Fußball-Bundesliga: Heidenheim zeigt Moral und setzt Gladbach unter Druck

Pfiffe statt Jubel: Gladbach verpasst im Abstiegskampf einen Sieg gegen das Schlusslicht Heidenheim. Die Gäste können sich nicht belohnen und warten 2026 immer noch auf den ersten Sieg.
Mönchengladbach - Mit Pfiffen wurden die Profis von Borussia Mönchengladbach von ihren Fans in die Osterfeiertage verabschiedet. Durch das 2:2 gegen das abgeschlagene Schlusslicht 1. FC Heidenheim ist die Borussia wieder mittendrin im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. "Wir sind alle enttäuscht, unser Anspruch ist definitiv so ein Spiel zu gewinnen", sagte Mönchengladbachs Sportchef Rouven Schröder.