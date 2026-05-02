Fußball-Bundesliga: Ganz später Olise-Treffer verhindert Bayern-Panne vor Paris

Der 1. FC Heidenheim steht in seinem 100. Bundesligaspiel lange vor einem großen Sieg im Abstiegskampf. Die Bayern rotieren in ihrer großen Champions-League-Woche und retten am Ende noch ein 3:3.
München - Tief in der Nachspielzeit hat Michael Olise den FC Bayern in seiner großen Paris-Woche vor einer Niederlage in der Fußball-Bundesliga bewahrt. Vier Tage nach dem 4:5-Spektakel in der Champions League bei Paris Saint-Germain erzielte der Franzose in der zehnten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 3:3 (1:2) gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim.