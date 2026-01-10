Vor gut einem Jahr spielte Younes Ebnoutalib noch in der Regionalliga - nun narrt er die Verteidigung von Borussia Dortmund. Eintracht-Trainer Toppmöller schwärmt nach dem Debüt seines neuen Stürmers.
Frankfurt/Main - Younes Ebnoutalib war nach dem turbulenten 3:3 gegen Borussia Dortmund der gefragteste Mann bei Eintracht Frankfurt. Familie und Freunde warteten sehnsüchtig auf den 22-Jährigen, der vor einem Jahr noch in Gießen Regionalliga spielte - und sich an diesem Freitagabend bei seinem Bundesliga-Debüt im Fernsehen einem Millionenpublikum vorstellte.