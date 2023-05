1 Oliver Glasner verlässt Eintracht Frankfurt zum Saisonende. Foto: dpa/Tom Weller

Eintracht Frankfurt trennt sich zum Saisonende von Trainer Oliver Glasner. Der Österreicher wird somit letztmals beim DFB-Pokal-Finale in Berlin am 3. Juni gegen RB Leipzig an der Seitenlinie stehen.









