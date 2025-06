Fußball-Bundesliga: FC Bayern eröffnet Saison mit Heimspiel gegen RB Leipzig

Der deutsche Meister FC Bayern München eröffnet die 63. Spielzeit der Fußball-Bundesliga mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) einen Tag vor Veröffentlichung des kompletten Spielplans bekannt. Die Partie findet am 22. August um 20.30 Uhr statt und wird vom Pay-TV-Sender Sky sowie im Free-TV von Sat.1 übertragen.

Für die Leipziger ist es eine Premiere: Zum ersten Mal sind sie Teil eines Eröffnungsspiels der Bundesliga. Die Münchner, die in der vergangenen Spielzeit ihren 34. Meistertitel holten, sind seit 2002 zum 16. Mal dabei. Die Bilanz des FCB ist imposant: Bisher gab es 13 Siege und drei Unentschieden. Gegen den Rivalen aus Sachsen hatten die Münchner in der vergangenen Saison zu Hause 5:1 gewonnen.

Noch im Laufe des Donnerstags soll es ein Rätsel „What’s the Match“ geben, bei dem Fans die Möglichkeit haben, eine weitere Partie des 1. Spieltags der kommenden Bundesliga-Saison zu erraten.

Die Sommerpause wird kurz

Die Saison-Vorbereitung ist für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in diesem Jahr ungewöhnlich. Aktuell spielen die Bayern noch die Club-WM in den USA. Am Sonntag (22.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) trifft der deutsche Rekordmeister in Miami im Achtelfinale auf Flamengo Rio de Janeiro, Brasiliens aktuell stärkste Mannschaft.

Der Start der Vorbereitung auf die Saison 2025/26 hängt vom Abschneiden der Mannschaft im weiteren Turnierverlauf ab. Allzu lang wird die Pause aber nicht sein. Schon am 7. August spielt der FCB den Telekom-Cup gegen Tottenham Hotspur. Am 16. August steht der Franz-Beckenbauer-Supercup bei Pokalsieger VfB Stuttgart an.

Beginnend mit der Bundesliga-Partie in München wird Sky Sport in den kommenden vier Jahren alle Freitagsspiele der Bundesliga live übertragen, wie der Bezahlsender bekanntgab. Bis auf drei Spiele pro Saison sind alle exklusiv. Insgesamt überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live – neben dem Freitagabendspiel auch alle Samstagsspiele der Bundesliga inklusive des „Topspiels der Woche“ am Abend um 18.30 Uhr. Die Konferenz am Samstag wird künftig von DAZN gezeigt.