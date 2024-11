Fußball-Bundesliga: Dortmund schlägt Leipzig - Kiel feiert Premierensieg

6 Trafen beide gegen RB Leipzig: die Dortmunder Serhou Guirassy (rechts) und Maximilian Beier Foto: Bernd Thissen/dpa

Borussia Dortmund beendet seine Niederlagen-Serie mit einem Heimsieg gegen Leipzig. RB liegt nun drei Punkte hinter dem FC Bayern. Grund zum Jubeln hat Aufsteiger Kiel. Bochum kassiert eine Klatsche.











Berlin - Borussia Dortmund ist trotz großer Personalsorgen ein Befreiungsschlag in der Fußball-Bundesliga gelungen. Nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge gewann der kriselnde BVB im Topspiel des 9. Spieltages gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig mit 2:1 (1:1). Benjamin Sesko (27.) hatte die Gäste in Führung gebracht, doch das ersatzgeschwächte Team von Trainer Nuri Sahin drehte die Partie dank großer Leidenschaft und Toren von Maximilian Beier (30.) und Serhou Guirassy (65.).