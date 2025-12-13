Dank einer Steigerung nach der Pause besiegt Bayer Leverkusen den 1. FC Köln im Abendspiel der Fußball-Bundesliga. Einige hundert Fans der Gäste sind da schon wieder zu Hause.
Erst gab es riesigen Fan-Ärger, dann ein Zaubertor: Martin Terrier hat Bayer Leverkusen mit einem Geniestreich den Weg zum 2:0 (0:0)-Sieg im emotionalen Rhein-Derby gegen Aufsteiger 1. FC Köln geebnet. Vor 30.210 Zuschauern traf der Franzose in der 66. Minute per Hacke zur 1:0-Führung, die Robert Andrich (72.) noch ausbaute.